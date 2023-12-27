بايرن ميونخ يستهدف ضم مدافع مانشستر يونايتد بسبب أمم إفريقيا

يستهدف نادي بايرن ميونخ الألماني التعاقد مع الفرنسي رافاييل فاران مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي، بسبب بطولة كأس أمم أفريقيا.

وستقام بطولة كأس أمم أفريقيا خلال شهر يناير المقبل، في دولة كوت ديفوار.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو، أن نادي بايرن ميونخ الألماني يرغب في التعاقد مع فاران مدافع مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت إلى أن مشاركة الثنائي نصير مزراوي مع منتخب بلاده المغرب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، زالكوري الجنوبي كيم مين جاي مع منتخب بلاده في بطولة أمم أسيا 2023، دفعت نادي بايرن ميونخ للتعاقد مع فاران.

وأوضحت، فاران يقترب من الرحيل عن صفوف مانشستر يونايتد حيث أنه لا يشارك مع الفريق نظرًا لتوتر العلاقات مع مدربه الهولندي إريك تين هاج.

وارتبط اسم فاران خلال الفترة الماضية بالعودة إلى صفوف ريال مدريد خلال شهر يناير المقبل، نظرًا لكثرة الإصابات داخل الملكي.