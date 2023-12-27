فيتوريا يفاجئ حجازي بقرار خاص قبل كأس أمم أفريقيا

اتخذ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لـ منتخب مصر، قرارًا بخصوص أحمد حجازي المحترف المصري في صفوف الاتحاد السعودي، قبل كأس أمم أفريقيا.

وقرر روي فيتوريا، خضوع أحمد حجازي، مدافع منتخب مصر، لبرنامج بدني مخصص، قبل انطلاق منافسات كأس أمم أفريقيا 2023.

ويتأهب منتخب مصر، لخوض منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والمقرر لها في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2024.

أقرأ أيضًا.. زد يفوز على الداخلية ويتصدر الدوري المصري وسموحة يقتحم المربع الذهبي

ويقع منتخب مصر في المجموعة الثانية من مجموعات كأس أمم أفريقيا، رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 3 يناير المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وبحسب التقارير، فإن فيتوريا وضع برنامجًا بدنيًا لمدافع الاتحاد السعودي، أحمد حجازي من أجل تجهيزه لبطولة كأس أمم أفريقيا.

وأوضحت أن قرار فيتوريا جاء بسبب عدم مشاركة حجازي مع اتحاد جدة في بطولة الدوري السعودي لعدم قيده في القائمة.