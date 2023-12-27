أول تعليق من مدرب زد بعد تصدر الدوري الممتاز مؤقتا

محمد اسماعيل - القاهرة - عقب مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق زد على فوز فريقه بنتيجة 3/1 على حساب فريق الداخلية، وتصدره جدول ترتيب الدوري الممتاز مؤقتا.

وقال "عبد العاطي" في لقائه على فضائية "أون تايم سبورتس"، اليوم الأربعاء، إن اللاعبين قدموا مباراة جيدة واستطاعوا تحقيق المكسب بفضل إصرارهم، لافتًا إلى أنه طلب من اللاعبين بين الشوطين مواصلة الضغط على دفاعات الداخلية بشكل مباشر، لذلك نجحوا في تسجيل مزيد من الأهداف وتحقيق الفوز.

وأضاف:"أنا لو بصيت لتصدر زد للدوري مش هشتغل لأن برضة الجدول خادع، خاصة وأنه هناك فرق مثل الأهلي وبيراميدز لديهم مباريات مؤجلة"، وتابع: "لغاية ما تبقى الماتشات متساوية بين الفرق تقدر تبني طموحك وقتها، وفكرة إننا بنقرب خطوة بخطوة من منطقة الأمان بتدينا ثقة عشان نشوف التغييرات والتبديلات واللاعيبة تاخد فرص".

وأشار إلى أنه يحاول معالجة أخطاء اللاعبين وحل مشكلة إهدار الفرص، قال: "إحنا ممكن نكون أكتر فريق عمل فرص في الدوري وأضاع فرص أيضًا، وكنت أتمنى ميدخلش فينا أهداف، لكن الحمد لله على المكسب والأخطاء لما بتبقى كتير لازم نشتغل على تصحيحها".

وتصدر فريق زد إف سي الدوري الممتاز حتى الٱن، بعد الفوز على فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وجاء فريق زد في صدارة الدوري الممتاز برصيد 19 نقطة، ثم فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وإنبي في المركز الثالث برصيد 16 نقطة.

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