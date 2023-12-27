ترشيح أحمد حسن كوكا لتدعيم خط هجوم الأهلي في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - دخل أحمد حسن كوكا، لاعب بنديك سبور التركي، دائرة المهاجمين المرشحين لدعم الخط الهجومي لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي في الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكر مصدر مطلع بالنادي الأهلي في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، أنه بالفعل تم طرح اسم أحمد حسن كوكا لتدعيم هجوم الأهلي في يناير، لكن لم تحدث معه أي مفاوضات في الوقت الحالي.

تعاقد نادى بينديك سبور التركي، مع الدولى المصرى أحمد حسن كوكا قادما من أولمبياكوس اليونانى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتعاقد الأهلي مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست البالغ (36 عاما) في الانتقالات الصيفية الماضية في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بوروسيا دورتموند الألماني.

ويضم الأهلي في خط الهجوم، الثلاثي (صلاح محسن، محمود عبد المنعم كهربا، أنتوني موديست).

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