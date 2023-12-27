شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد انتهاء الجولة العاشرة.. زد يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق زد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للمرة الأولى هذا الموسم، عقب فوز الفريق بثلاثية مقابل هدف على نظيره الداخلية.

ونستعرض لكم جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعد انتهاء منافسات الجولة العاشرة من الدوري.

1- زد إف سي 19 نقطة

2- بيراميدز 17 نقطة

3- إنبي 16 نقطة

4- سموحة 16 نقطة

5- الاتحاد السكندري 15 نقطة

6- المصري البورسعيدي 15 نقطة

7- الأهلي 14 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا 14 نقطة

9- طلائع الجيش 14 نقطة

10- الجونة 13 نقطة

11- مودرن فيوتشر 13 نقطة

12- الزمالك 11 نقطة

13- بلدية المحلة 10 نقاط

14- المقاولون العرب 7 نقاط

15- الإسماعيلي 7 نقاط

16- الداخلية 7 نقاط

17- البنك الأهلي 6 نقاط

18- فاركو 5 نقاط.

وحقق فريق زد أف سى فوزا مريحًا أمام الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري) دوري(nile

وسجل شادي حسين هدف التقدم لزد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم أضاف محمد سمير الهدف الثالث من ضربة ثابتة بعدها بدقائق، وقلص الداخلية النتيجة بهدف شرفي من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة عن طريق مهاب ياسر.

بهذه النتيجة ينتزع زد صدارة الدوري من بيراميدز واعتلاء بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل زد كالتالي: "علي لطفي - محمد سمير - أحمد عبدالنبي - مصطفي كاجو - مصطفى العش - بيتر موتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - شادي حسين".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "محمود الزنفلي - كريم يحيى – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير- محمود حسونة – آلان كيامبادي – محمود عبد العزيز - علي الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر".