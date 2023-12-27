شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية الأربعاء 27 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 12 / 2023 العديد من الأخبار الهامة على رأسها نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء فى والدة حسام البدرى ، والأهلى وفيوتشر يختتمان استعدادتهما لمباراتهما المرتقبة غدا فى نهائى السوبر ، وفيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى يعقد مؤتمرا صحفيا السبت للكشف عن تفاصيل معسكر الإستعداد لكأس الأمم الأفريقية

"الجيم" يجهز مصطفى شلبى فى الزمالك قبل وديات الإمارات

نشر مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة عبر حسابه على صفحة "إنستجرام" خلال خوضه تدريبات خاصة فى "الجيم" قبل انطلاق معسكري الإمارات المقرر لهما من يوم 24 يناير المقبل حتى 28 من ذات الشهر.

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء فى والدة حسام البدرى بمسجد المشير طنطاوى

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة بتقديم واجب العزاء فى والدة حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والنادي الأهلي بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

مران الأهلى الختامى استعدادًا لمباراة فيوتشر.. محاضرة من كولر.. وتدريبات بدنية مكثفة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية كريكت باستاد محمد بن زايد، من أجل الاستعداد لمباراة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

مؤتمر صحفى لفيتوريا السبت للكشف عن تفاصيل معسكر الاستعدادا لكأس أمم أفريقيا

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم سيعقد مؤتمراً صحفيا في الثانية ظهر يوم السبت المقبل للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب الذي ينطلق ٢ يناير المقبل استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق 13 يناير المقبل .

البطل يحصل على 250 ألف دولار.. تعرف على قيمة جوائز السوبر المصرى

يتنافس فريقا الأهلى ومودرن فيوتشرعلى 250 ألف دولار القيمة المالية للفائز ببطولة السوبر قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع بينهما غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري.

رسميًا.. محمد عادل حكما لنهائى السوبر والبنا لمواجهة تحديد المركز الثالث

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر للحكم محمد عادل، بينما يقود محمود البنا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا.

زد يهزم الداخلية بثلاثية وينتزع صدارة دوري nile من بيراميدز

حقق فريق زد أف سى فوزا مريحًا أمام الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري) دوري(nile

سموحة يهزم طلائع الجيش بهدف نظيف ويقتحم المربع الذهبى للدورى مؤقتاً

فاز فريق سموحة على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف سجله حسام حسن في الدقيقة 31 من ركلة جزاء في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الأربعاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورىnile .