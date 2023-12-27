شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدوري المصري بعد نهاية الجولة الـ10.. زيكو وبلحاج في الصدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفز مصطفى زيكو، مهاجم فريق زد، لصدارة ترتيب هدافى الدورى برصيد 7 أهداف بالتساوي مع المغربى أحمد بلحاج، مهاجم الجونة، وذلك بعدها سجل زيكو هدفا لفريقه زد أمام الداخلية.

ويأتى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة فى المركز الثانى برصيد 6 أهداف، بينما يأتى فادى فريد مهاجم سموحة والمغربى أحمد قندوسى لاعب سيراميكا فى المركز الثالث برصيد 5 أهداف.

وحقق فريق زد إف سى فوزا مريحًا أمام الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري) دوري(nile

وسجل شادي حسين هدف التقدم لزد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم أضاف محمد سمير الهدف الثالث من ضربة ثابتة بعدها بدقائق، وقلص الداخلية النتيجة بهدف شرفي من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة عن طريق مهاب ياسر.

بهذه النتيجة ينتزع زد صدارة الدوري من بيراميدز واعتلاء بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

وجاء تشكيل زد كالتالي: "علي لطفي - محمد سمير - أحمد عبدالنبي - مصطفي كاجو - مصطفى العش - بيتر موتوموسي - عبدالله مجدي - أحمد عاطف قطة - مصطفى سعد ميسي - مصطفى زيكو - شادي حسين".

فيما جاء تشكيل الداخلية كالتالي: "محمود الزنفلي - كريم يحيى – أحمد عماد – محمد عطوة – إيهاب سمير- محمود حسونة – آلان كيامبادي – محمود عبد العزيز - علي الزاهدي – أحمد سيد غريب – مهاب ياسر".