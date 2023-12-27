شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفتح ملف تجديد عقود 7 لاعبين فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتح مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى آخر الموسم بداية من يناير المقبل، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء أجلت هذا الأمر طوال الفترة الماضية، من أجل استغلال فترة التوقف الدولى لإسدال الستار عليه نهائياً.

وتنهى عقود 7 لاعبين نهاية الموسم الجارى ومن حقهم التوقيع لأى نادٍ من أول يناير دون الرجوع لإدارة النادى الأبيض، وهم محمد أشرف روقا، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد عواد، محمد صبحي، يوسف أوباما، محمود علاء، ومحمد عبد الغني.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تدريباته غدا الخميس، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة أسبوع، بفرمان من معتمد جمال المدير الفني للفريق .

و منح معتمد جمال لاعبيه راحة لمدة أسبوع عقب التعادل مع ساجرادا بالجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، وحسم التأهل رسميا إلى ربع نهائي البطولة الأفريقية قبل جولتين من انتهاء دور المجموعات.

وكان الجهاز الفني قرر منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع، عقب قرار رابطة الأندية بتأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا في مسابقة الدوري، والتي كان مقرراً لها في الثاني من يناير الجاري في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبلين.