تعرف على مراقبى نهائى السوبر المصرى غدا بالإمارات

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين، عن مراقب نهائى بطولة كأس السوبر المصري المقرر لها السابعة مساء غد، وتجمع الأهلي وفيوتشر، وتم إسنادها إلى ناصر فراج مدير إدارة المسابقات. بينما يراقب مباراة تحديد المركز الثالث والرابع وتجمع بيراميدز وسيراميكا كليو باترا محمد حسن حماد.

ويتنافس فريقا الأهلى ومودرن فيوتشرعلى 250 ألف دولار القيمة المالية للفائز ببطولة السوبر قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع بينهما غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري.

وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف على 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار، والرابع على 50 ألف دولار، ليكون مجموع الجوائز 500 ألف دولار.

وتأهل الأهلي إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال عقب الفوز على سيراميكا بهدف نظيف في نصف نهائي السوبر، بينما تأهل فيوتشر إلى النهائي عقب الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 14 / 13 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويدخل المارد الأحمر مباراة نهائي كأس السوبر بمعنويات مرتفعة بعدما حصد الميدالية البرونزية الرابعة في تاريخه فى كأس العالم للأندية، من خلال 9 مشاركات له في البطولة، ولعب المارد الأحمر ثلاث مباريات في مونديال الأندية والتي احتضنتها المملكة العربية السعودية بفوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 ثم خسر من فلومينيسي البرازيلي بهدفين قبل أن يهزم أوراوا بأربعة أهداف مقابل هدفين.