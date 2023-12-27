شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباريات اليوم الأربعاء 27-12-2023 في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الأربعاء 27-12-2023 إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة العاشرة من دورى nile، حيث التقى سموحة مع طلائع وزد مع الداخلية.

وجاءت أهداف المباريات كالتالى..

حقق فريق زد أف سى فوزا مريحًا أمام الداخلية، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوي المصري) دوري(nile

وسجل شادي حسين هدف التقدم لزد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 66، ثم أضاف محمد سمير الهدف الثالث من ضربة ثابتة بعدها بدقائق، وقلص الداخلية النتيجة بهدف شرفي من ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة عن طريق مهاب ياسر.

بهذه النتيجة ينتزع زد صدارة الدوري من بيراميدز واعتلاء بجدول ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الداخلية في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

فاز فريق سموحة على نظيره طلائع الجيش بهدف نظيف سجله حسام حسن في الدقيقة 31 من ركلة جزاء في المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الأربعاء على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة دورىnile .

بهذه النتيجة يقتحم سموحة المربع الذهبي مؤقتاً في المركز الرابع بترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 10 مباريات ، جمعهم من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة مباراتين ، وسجل 10 أهداف واستقبلت شباكه مثلهم.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز التاسع في جدول ترتيب الدورى برصيد 14 نقطة بعد خوض 10 مباريات وفاز في 4 مباريات وخسارة مثلهم وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبيه 10 أهداف واستقبلت شباكه 9 أهداف.