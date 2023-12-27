شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التونسي للإخوان: مؤامراتكم وشعاراتكم معروفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فسر الرئيس التونسي قيس سعيد، أسباب غياب ثقة الناخبين في عمليات الاقتراع في البلاد، محملا المسؤولية لأداء حزب النهضة الإخواني خلال العقد الماضي.

وقال سعيد خلال زيارة أداها إلى مصنع الفولاذ بمحافظة بنزرت أمس، أن عزوف التونسيين عن التصويت في انتخابات المجالس المحلية يعود إلى رفضهم لفكرة البرلمان باعتبار أنهم عاشوا في ظل برلمانات صورية قبل 2011 ومتكونة من مافيات في أغلبها بعد 2011.

وأوضح أن عملية الانتخاب تمت بقطع النظر عن نسبة التصويت التي تبقى حقيقية وأفضل من نسبة 99% المزيفة في إشارة للاستحقاقات الانتخابية التي أجريت قبل 25 يوليو 2021.

ويشير تاريخ يوليو 2021 إلى سلسلة الإجراءات التي اتخذها سعيد لتفكيك الهيمنة الإخوانية على مفاصل الدولة بتجميد عمل البرلمان وحل الحكومة، وهي إجراءات قادت إلى تغيير الدستور الإخواني وإجراء انتخابات برلمانية ومحلية جديدة.

وقال سعيد في إشارة للإخوان على ما يبدو «من يتحدث اليوم عن الإنقاذ عليه إنقاذ المؤسسات والمنشآت العمومية لا أن يقف أمام المسرح (المسرح البلدي وسط العاصمة حيث تنظم جبهة الخلاص الإخوانية وقفاتها الاحتجاجية) ويتحدث كما كان يتحدث في السابق .. نعرف أن المخرج من الخارج.. وهم يرقصون على مدارج المسرح.. تجاوزهم الشعب وتجاوزتهم الإنسانية ولفظتهم بشعاراتهم ومعروفة هي ترتيباتهم ومؤامراتهم».

وواصل الرئيس التونسي انتقاداته للجماعة قائلا إن حجم الخسائر التي تعرفها عدد المؤسسات الحكومية هي نتيجة لسوء التصرف ونتيجة لهذه الغربان التي تسلطت على الدولة التونسية».