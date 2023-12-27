الجزائر تعتقل إرهابيين ينشطان بالخارج

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وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، «إن عملية الاعتقال جرت في الأيام الماضية بمنطقة برج باجي مختار».
وأشارت إلى ضبط ثمانية مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على مواد متفجرة، بولاية البويرة «100 كيلومتر شمالي العاصمة الجزائر»، منوهة إلى اعتقال عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية مستغانم غربي البلاد.
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