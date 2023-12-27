الجزائر تعتقل إرهابيين ينشطان بالخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس، باعتقال إرهابيين كانا ينشطان ضمن جماعات إرهابية بالخارج جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، «إن عملية الاعتقال جرت في الأيام الماضية بمنطقة برج باجي مختار».

وأشارت إلى ضبط ثمانية مخابئ للجماعات الإرهابية تحتوي على مواد متفجرة، بولاية البويرة «100 كيلومتر شمالي العاصمة الجزائر»، منوهة إلى اعتقال عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية مستغانم غربي البلاد.