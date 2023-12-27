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الامارات | الرياضة الإماراتية تودّع 2023 بإنجازات وألقاب جماعية وفردية

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معاذ كمبال - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد عام 2023 الذي يستعد للرحيل العديد من الإنجازات التي سجلتها الرياضة الإماراتية في مختلف المحافل العربية والآسيوية والعالمية، حيث كان هناك نقلة نوعية على مستوى المنافسات الجماعية والفردية، في وقت كان فيه حصول بعثة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية التي استضافتها الصين في مدينة هانغتشو «آسياد هانغتشو» إلى جانب تأهل صفية الصايغ إلى أولمبياد باريس 2024 هي الأبرز.

للإطلاع على أبرز الإنجازات الإماراتية في مختلف الأحداث الرياضية المحلية ومشاركات المنتخبات الوطنية والأندية المحلية في البطولات الخارجية، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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