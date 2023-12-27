الأهلي يحسم مصير موديست بعد العودة من الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي وشركة الكرة بجانب لجنة الخطيط بالفريق، اجتماعًا لمناقشة بعض الأمور الخاصة داخل النادي وحسم بعض الملفات على رأسها مصير اللاعب الفرنسي أنتوني موديست.

وقال الإعلامي كريم شحاتة خلال تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": " اجتماع سيحدث خلال الفترة المقبلة، من أجل مناقشة موقف المهاجم الفرنسي أنتوني موديست عن الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وأضاف: " مسؤولو النادي الأهلي كان لديهم رغبة في استمرار اللاعب مع الفريق، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية، التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية".

وأردف:" ولكن مع عدم ظهور اللاعب، ومنحه البطاقة الحمراء، وعدم مشاركته مع الفريق في البطولة، تعقد موقف استمرار اللاعب مع الفريق".

كولر يحسم مصير موديست مع الأهلي

واختتم:" الاجتماع سيشهد موقف السويسري مارسيل كولر بشأن استمرار اللاعب من عدمه، ولكن القرار الأقرب هو توجيه الشكر للاعب، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ".