رونالدو يفوز بجائزة أفضل هداف في عام 2023

ياسر رشاد - القاهرة - حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي على بجائزة أفضل هداف في عام 2023 المُقدمة من الاتحاد الدولي لـ تاريخ وإحصاءات لكرة القدم «IFFHS».

ونجح رونالدو في تقديم عامًا استثنائيًا وسجل خلالها 53 هدفًا متفوقًا على الثلاثي إيرلنج هالاند وهاري كين وكيليان مبابي بعد صراع شرس استمر طوال العالم الذي يوشك على الانقضاء.

اليكم جدول ترتيب الهدافين لعام 2023 :

53 هدف || كريستيانو رونالدو (متبقي مباراة)

52 هدف || هاري كين (انتهت مبارياته)

52 هدف || كيليان مبابي (انتهت مبارياته)

50 هدف || ايرلينغ هالاند (مصاب ولن يشارك)

وأصبح الأسطورة كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يحصل على لقب هداف العام خلال ثلاث عقود مُختلفة (2008، 2015، 2023)، ليواصل صاروخ ماديرًا تسجيل الأرقام القياسية وكتابة التاريخ ولكن هذه المرة بقميص النصر السعودي.