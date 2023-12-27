تشيلسي يعود لطريق الانتصارات بهدف قاتل في كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق تشيلسي فوزًا صعبًا ومثيرًا على كريستال بالاس بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

المرمى: بيتروفيتش

الدفاع: مالو جوستو – أكسيل ديساسي – بينوا بادياشيل – ليفي كولويل

الوسط: مويسيس كايسيدو – كونور كالاجار – إيان ماتسين

الهجوم: كريستوفر نكونكو – ميخايلو مودريك – نيكولاس جاكسون

افتتح فريق البلوز التسجيل في المباراة بهدف في الدقيقة 13 عن طريق اللاعب ميخايلو مودريك، ثم تمكن فريق كريستال بالاس من إدراك هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق اللاعب ميكايل أوليس.

وفي الدقيقة 89 من عمر المباراة تمكن اللاعب نوني مادويكي من تسجيل هدف الفوز للبلوز من ضربة جزاء لينتهي اللقاء بنتيجة 2-1 ويحصل تشيلسي على 3 نقاط غالية وثمينة يعود بها لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي.

بهذا الانتصار يرتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 25 ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد كريستال بالاس عند 18 نقطة في المركز الخامس عشر بالبريمييرليج.