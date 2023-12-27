شاهد.. إيفرتون يتقدم على مانشستر سيتي بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق إيفرتون الشوط الأول متقدمًا على مانشستر سيتي بهدف دون رد بالمباراة المقامة على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

سجل جاك هاريسون هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 29 من الشوط الأول، وحاول بعدها السيتي إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من هز شباك أصحاب الأرض.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر- جون ستونز- مانويل أكانجي- ناثان آكي.

الوسط: ماتيوس نونيس- فيل فودين- رودري.

الهجوم: برناردو سيلفا- جوليان ألفاريز- جاك جريليش.

ويدخل فريق مانشستر سيتي المباراة وهو في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد فريق إيفرتون في المركز السابع عشر بجدول البريمييرليج برصيد 16 نقطة.