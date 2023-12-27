ليفربول يدرس إعادة لاعبه المعار في يناير

أفادت تقارير صحفية، بأن نادي ليفربول الإنجليزي يدرس إعادة لاعبه المعار خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرغب نادي ليفربول في استعادة خدمات لاعبه المعار في الدوري الألماني، بسبب احتياج الفريق لخدماته خلال الفترة المقبلة، في ظل عدم مشاركته بشكل أساسي.

وبحسب صحيفة “ليفربول إيكو”، فإن نادي ليفربول فتح خط المحادثات مع لايبزيج الألماني من أجل قطع إعارة البرتغالي فابيو كارفاليو، بسبب قلة فرص اللعب هذا الموسم.

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وأوضحت الصحيفة أن نادي لايبزيج، حصل على خدمات لاعب وسط نابولي الهجومي إيليف إيلماس، وهو ما يسهل عملية إنهاء إعارة كارفاليو، وعودته إلى ليفربول.

وكان كارفاليو، قد انضم إلى صفوف لايبزيج الألماني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم، وشارك في 15 مباراة بعدد دقائق قليلة للغاية.

والجدير بالذكر أن ليفربول يقع في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.