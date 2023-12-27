رسميًا.. كريستيانو رونالدو يحسم لقب هداف العالم في 2023

حسم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، لقب هداف العالم في العام الحالي 2023.

يأتي ذلك بعد الثنائية التي سجلها في شباك الاتحاد، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز النصر بخماسية مقابل هدفين، في المباراة المؤجلة من الجولة 17 في الدوري السعودي للمحترفين.

ووصل كريستيانو رونالدو إلى الهدف رقم 53 في عام 2023، ليتصدر القائمة، ويأتي بعده هاري كين وكيليان مبابي برصيد 52 هدف.

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بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي أعلن غياب هالاند حتى نهاية العام الحالي، علمًا بأن السيتيزن ينتظره مباراة أمام شيفيلد يوم 30 ديسمبر.

بالإضافة إلى أن هاري كين لن يشارك مع بايرن ميونخ أيضًا حتى منتصف شهر يناير، أما بالنسبة إلى كيليان مبابي، فإن مبارياته خلال العام الحالي مع باريس سان جيرمان قد انتهت.

لذلك فإنه لن يستطيع أحد تخطي الدون الذي يتبقى له لقاء وحيد أمام التعاون هذا العام في الدوري السعودي يوم 30 ديسمبر الجاري.

ترتيب هدافي العالم في عام 2023

1- كريستيانو رونالدو — 53 هدف

2- هاري كين — 52 هدف

3- كيليان مبابي — 52 هدف

4- إيرلينج هالاند — 50 هدف