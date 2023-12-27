مانشستر سيتي يسجل رقمًا سلبيًا بعد تأخره بهدف أمام إيفرتون في الشوط الأول

سجل مانشستر سيتي رقماً سليباً في مباراة الفريق اليوم أمام نظيرة فريق إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه مانشستر سيتي نظيرة إيفرتون مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدف دون رد وسط غياب تام لخطورة السيتي.

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وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن جاك هاريسون لاعب إيفرتون في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وبهدف إيفرتون في شباك مانشستر سيتي اليوم، فشل السيتي في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثامنة على التوالي.

ويعاني السيتي حامل لقب بطل العالم، في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة، وله مباراة مؤجلة يمكن من خلالها أن يتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الرابع عشر بـ 19 نقطة.