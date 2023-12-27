الارشيف / اخبار الرياضه

مانشستر سيتي يسجل رقمًا سلبيًا بعد تأخره بهدف أمام إيفرتون في الشوط الأول

0 نشر
0 تبليغ

مانشستر سيتي ضد إيفرتون- الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي ضد إيفرتون-

سجل مانشستر سيتي رقماً سليباً في مباراة الفريق اليوم أمام نظيرة فريق إيفرتون ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويواجه مانشستر سيتي نظيرة إيفرتون مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وانتهى الشوط الأول بتقدم إيفرتون بهدف دون رد وسط غياب تام لخطورة السيتي.

أقرأ أيضاً- رسميًا.. يحسم لقب هداف العالم في 2023

وسجل هدف اللقاء الوحيد حتى الآن جاك هاريسون لاعب إيفرتون في الدقيقة 29 من عمر المباراة.

وبهدف إيفرتون في شباك مانشستر سيتي اليوم، فشل السيتي في الحفاظ على نظافة شباكه للمباراة الثامنة على التوالي.

ويعاني السيتي حامل لقب بطل العالم، في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة،  وله مباراة مؤجلة يمكن من خلالها أن يتقدم إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما يتواجد فريق إيفرتون في المركز الرابع عشر بـ 19 نقطة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا