قرار عاجل من ريال مدريد بخصوص مبابي وهالاند

اتخذ نادي ريال مدريد قراراً عاجلاً بخصوص كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، وإيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

ارتبط اسم إيرلينج هالاند وكيليان مبابي بالإنتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

بحسب ما ذكرته إذاعة “كادينا سير” فقد قرر ريال مدريد، منع طباعة اسمي مبابي أو هالاند للمشجعين على قمصان الفريق في المتاجر الرسمية للنادي.

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واتخذ ريال مدريد هذا القرار بداعي الإحترام لأن الثنائي لا ينتمي للمرينيجي ويتواجدوا ضمن صفوف أندية اخرى.

وأوضحت التقارير أن النادي سيسمح فقط بطباعة هذين الاسمين إذا تمكن الشخص من إثبات أن هذا اسمه الحقيقي في الهوية الشخصية.