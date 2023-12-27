تشيلسي يخطف فوزًا قاتلًا أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، من تحقيق فوز قاتل أمام نظيره كريستال بالاس، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز تشيلسي على نظيره كريستال بالاس، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، بهدفين مقابل هدف.

افتتح التهديف مودريك، في الدقيقة 13 لصالح تشيلسي من تسديدة قوية، فيما أدرك أوليسي هدف التعادل لصالح فريق كريستال بالاس، في الدقيقة 45+1 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.

اقرأ أيضًا..رسميًا.. كريستيانو رونالدو يحسم لقب هداف العالم في 2023

وفي الشوط الثاني، استطاع نيوكلاس جاكسون أن يسجل الهدف الثاني والتقدم لصالح تشيلسي في الدقيقة 78، إلا أنه تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وتمكن نوني مادويكي من تسجيل هدف الفوز لصالح تشيلسي في الدقيقة 90 من عمر الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة؛ رفع تشيلسي رصيده 23 نقطة محتلًا المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 19 نقطة محتلًا المركز السادس عشر.