الاتحاد الإنجليزي يقرر إيقاف سام مرسي مع إبسويتش تاون مباراة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، قرار بمعاقبة الدولي المصري سام مرسي، لاعب فريق نادي إبسويتش تاون، بسبب تصريحاته عقب مباراة ميدلسبره في التاسع من ديسمبر الجاري.

أعلن المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإنجليزي إيقاف سام مرسي لمدة مباراة واحدة، وتغريمه 5 آلاف جنيه إسترليني، اليوم الأربعاء، بعد جلسة استماع خضع لها اللاعب.

وأكد الاتحاد الإنجليزي أنه لا يجوز لأي لاعب التصرف بأي طريقة غير لائقة أو تشوه سمعة اللعبة أو استخدام أي سلوك عنيف، أو مزيج من السلوك العنيف، أو التلاعب الخطير، أو التهديد، أو ارتكاب سلوكيات مسيئة أو غير لائقة أو مهينة في غرفة تغيير الملابس أو ارتكاب سلوكا سيئا تجاه حكم المباراة.

وأصدر إبسويتش تاون بيان عبر موقعه الرسمي على قرار الإيقاف، مؤكدًا أن سام مرسي يقبل العقوبة، ولن يقوم النادي أو اللاعب بالتعليق على القرار.

بهذا القرار سوف يخرج سام مرسي من قائمة فريق إبسويتش تاون ضد كوينز بارك رينجرز، ضمن منافسات الجولة الـ25 من بطولة تشامبيونشيب، المقامة على ملعب بورتمان رود، الجمعة القادمة.

وحقق إبسويتش تاون الفوز على حساب ميدلسبره بهدفين دون رد، ضمن منافسات الأسبوع العشرون بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

ويتصدر ليستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى برصيد 59 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إبسويتش تاون صاحب المركز الثاني.

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