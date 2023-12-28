سيد عبد الحفيظ: شخصية الأهلي ظهرت في "الاسبرنت" الأخير لـ إمام عاشور ضد فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - قال كابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، إن شخصية فريق الأهلي ظهرت في "الاسبرنت" الأخير للاعب إمام عاشور، أمام مودرن فيوتشر في مباراة نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وأضاف "عبدالحفيظ"، في تصريحات لفضائية "أبو ظبي الرياضية"، اليوم الأربعاء، أن إمام عاشور شارك في كل مباريات الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية في فترة زمنية قليلة جدًا، ثم يقوم بالركض بهذا الشكل في الدقائق الأخيرة من مباراة الأهلي ضد فيوتشر بهذا الإصرار، أظهرت قوة وشخصية الأهلي، والهدف الذي يسعى إليه وهو التتويج بكأس السوبر للأندية الأبطال.

ويقام غدًا الخميس، نهائي كأس السوبر للأندية الأبطال، الذي يجمع فريقي الأهلي ضد مودرن فيوتشر، على أرض ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، والذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 25 حتى 28 ديسمبر الجاري.

وتنطلق مباراة الأهلي وفيوتشر في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، على قناتي أبو ظبي الرياضية 1HD، وأون تايم سبورت.