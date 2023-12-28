شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إنجازات الكرة الطائرة مع نهاية عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت 2023 العديد من النجاحات للمنتخبات الوطنية المختلفة للكرة الطائرة سواء الناشئين أو الشباب، وكذلك الكبار على صعيد الرجال والسيدات. وكان موسم 2023 مميزا، وحقتت خلاله المنتخبات الوطنية إنجازات قارية وعالمية.

وكان أبرز النجاحات لمنتخب مصر لرجال الكرة الطائرة الذي تمكن من التتويج ببطولة أمم أفريقيا 2023 التي استضافتها مصر سبتمبر الماضي، واستعاد منتخب مصر لقبه القاري الغائب عن خزائنه منذ نسخة 2015، كما نجح منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة في تأهله لأولمبياد باريس 2024 عن طريق الكوتا القارية.

وفي التقرير التالي نرصد نتائج جميع المنتخبات الوطنية في عهد مجلس الإدارة الحالي برئاسة المهندس ياسر قمر والذى جاء على النحو التالى:

مشاركة أربع منتخبات فى بطولات أفريقيا 2022

1- بطولة الأمم الأفريقية تحت 21 للشابات المقامة فى الفترة من 26 أغسطس وحتى 5 سبتمبر 2022 بدولة تونس (المركز الاول و التأهل لبطولة العالم) المكسيك فى الفترة من 5 حتى27 أغسطس 2023 ( الحصول على المركز 13).

2- بطولة الأمم الأفريقية تحت 21 للشباب المقامة فى الفترة من 13 وحتى 23 أغسطس 2022 بدولة تونس (المركز الأول والتأهل لبطولة العالم) البحرين فى الفترة من 5 وحتى 17 يوليو 2023 (الحصول على المركز 9).

3- بطولة الأمم الأفريقية تحت 19 للناشئات المقامة فى الفترة من 30 أغسطس وحتى 10 سبتمبر 2022 بدولة نيجيريا (المركز الأول والتأهل لبطولة العالم) كروتيا والمجر فى الفترة من 1-12 أغسطس 2023 (الحصول على المركز 16).

4- بطولة الأمم الأفريقية تحت 19 للناشئين المقامة فى الفترة من 1 وحتى 12 سبتمبر 2022 بدولة المغرب (المركز الثانى والتأهل لبطولة العالم) الأرجنتين فى الفترة من 1-12 أغسطس 2023 (والحصول على المركز 8).

مشاركة المنتخب الأول (رجال – سيدات) 2022

1- المنتخب الأول رجال - دورة العاب البحر المتوسط فى الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2022 بالجزائر – (المركز الثامن).

2- المنتخب الأول سيدات – دورة ألعاب البحر المتوسط فى الفترة من 25 يونيو وحتى 5 يوليو 2022 بالجزائر – (المركز السادس).

3- مشاركة المنتخب الأول رجال ببطولة العالم فى الفترة من 26 أغسطس وحتى 12 سبتمبر 2022 بدولة سلوفينيا (المركز الحادى عشر).

مشاركة منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية 2022

1- بطولة المنطقة الخامسة للكرة الطائرة الشاطئية فى الفترة من 20 حتى 24 ديسمبر 2022 بدولة بروندى المركز الأول سيدات (دعاء الغباشى – مروة مجدى).

2- بطولة المنطقة الخامسة للكرة الطائرة الشاطئية فى الفترة من 20 حتى 24 ديسمبر 2022 بدولة بروندى المركز الثانى سيدات ( حبيبه وجيه – ناريمان ياسر).

3- بطولة المنطقة الخامسة للكرة الطائرة الشاطئية فى الفترة من 20 حتى 24 ديسمبر 2022 بدولة بروندى المركز الثانى رجال (عاطف عادل – عبد الرحمن فايد).

4- بطولة المنطقة الخامسة للكرة الطائرة الشاطئية فى الفترة من 20 حتى 24 ديسمبر 2022 بدولة بروندى المركز الرابع رجال (كرم عبدالله – محمد عرفة).

مشاركة أربع منتخبات فى بطولات العالم 2023

1- بطولة العالم تحت 21 للشباب فى الفترة من 5 وحتى 17 يوليو 2023 بدولة البحرين والحصول على المركز التاسع عالمياً (لاول مرة فى تاريخ منتخبات الشباب 21 سنة).

2- بطولة العالم تحت تحت 19 للناشئين فى الفترة من 1 و حتى 12 أغسطس 2023 بدولة الارجنتين و الحصول على المركز الثامن عالميا.

3- بطولة العالم تحت 19 للناشئات فى الفترة من 1 و حتى 12 أغسطس 2023 بدولتى كروتيا و المجر و الحصول على المركز السادس عشر عالميا.

4- بطولة العالم تحت 21 للشابات فى الفترة من 15 و حتى 27أغسطس 2023 بدولة المكسيك و الحصول على المركز الثالث عشر عالميا.

مشاركة المنتخب الأول (رجال – سيدات) بطولة الامم الافريقية 2023

1- بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة سيدات فى الفترة من 14 وحتى 25 أغسطس 2023 بدولة الكاميرون و الحصول على المركز الثانى و التأهل لبطولة العالم 2025 (بعد غياب من عام 2005).

2- بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة رجال فى الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر 2023 بجمهورية مصر العربية والحصول على المركز الأول والتأهل لبطولة العالم.

المشاركة فى بطولتى أفريقيا تحت 17 سنة ناشئين وناشئات

منتخب الناشئات تحت 17

المشارك ببطولة افريقيا تحت 17 سنة أبوجا بنيجيريا فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 10 ديسمبر 2023

مشاركة 3 فرق (مصر – نيجيريا – الكاميرون ) والتأهل لبطولة العالم رسميا.

الفوز على نيجيريا 3-0 فى أول مبارة.

المشاركة فى بطولة أفريقيا تحت 17 سنة مصراتة، ليبيا فى الفترة من 10 ديسمبر حتى 20 ديسمبر 2023

بمشاركة 7 منتخبات أفريقية (ليبيا – الجزائر – المغرب – تونس – الكاميرون – مصر – زيمبابوى).