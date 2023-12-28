شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمرو زهران فى مباراة مصر والكويت بالبطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عمرو زهران، لاعب منتخب السلة، للإصابة خلال مباراة مصر والكويت، بثاني جولات البطولة العربية لمنتخبات السلة رجال.

وكشف الفحص المبدئي عن إصابة اللاعب بالتواء فى الركبة، وغادر اللاعب صالة المباراة للخضوع للفحوصات الطبية. وتوجه اللاعب إلى أقرب مستشفى لإجراء أشعة رنين مغناطيسي لتحديد نوع الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.

وفاز منتخب السلة رجال على نظيره الكويت بنتيجة 92/41، على أن يلتقى غدا نظيره تونس على صدارة المجموعة.