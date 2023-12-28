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القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلي اليوم الأربعاء 27 / 12 / 2023 شهدت العديد من الأخبار الهامة على رأسها، مران الأهلى الختامى استعدادًا لمباراة فيوتشر.. محاضرة من كولر.. وتدريبات بدنية مكثفة.

مران الأهلى الختامى استعدادًا لمباراة فيوتشر.. محاضرة من كولر.. وتدريبات بدنية مكثفة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية كريكت باستاد محمد بن زايد، من أجل الاستعداد لمباراة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

نجوم الرياضة يقدمون واجب العزاء فى والدة حسام البدرى بمسجد المشير طنطاوى

حرص عدد كبير من نجوم الرياضة بتقديم واجب العزاء فى والدة حسام البدري المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر والنادي الأهلي بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

البطل يحصل على 250 ألف دولار.. تعرف على قيمة جوائز السوبر المصرى

يتنافس فريقا الأهلى ومودرن فيوتشرعلى 250 ألف دولار القيمة المالية للفائز ببطولة السوبر قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع بينهما غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري.

كولر يشيد بالجهاز الطبى للأهلى قبل مواجهة مودرن فيوتشر ‏ فى نهائى السوبر المصرى

أشاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بالجهاز الطبي للأهلي ‏برئاسة الدكتور أحمد جاب الله خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مودرن ‏فيوتشر.

رسميًا.. محمد عادل حكما لنهائى السوبر والبنا لمواجهة تحديد المركز الثالث

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر للحكم محمد عادل، بينما يقود محمود البنا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا.

كولر يحذر لاعبى الأهلي من استمرار أزمة إهدار الفرص أمام فيوتشر

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تحذير لاعبي الفريق الأحمر من استمرار مسلسل إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم.