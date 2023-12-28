شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 27-12-2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 27-12-2023 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها يفتح مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى آخر الموسم بداية من يناير المقبل.
الزمالك يفتح ملف تجديد عقود 7 لاعبين فى يناير
يفتح مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى آخر الموسم بداية من يناير المقبل، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء أجلت هذا الأمر طوال الفترة الماضية، من أجل استغلال فترة التوقف الدولى لإسدال الستار عليه نهائياً.
نشر مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صورة عبر حسابه على صفحة "إنستجرام" خلال خوضه تدريبات خاصة فى "الجيم" قبل انطلاق معسكري الإمارات المقرر لهما من يوم 24 يناير المقبل حتى 28 من ذات الشهر.
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك للمشاركة في دورتين وديتين بدولة الإمارات في الفترة من 24 يناير حتى 29 من ذات الشهر للوقوف على جاهزية اللاعبين والاطمئنان على مستوى البدلاء واستغلال فترة التوقف الدولى بالشكل الأمثل.
الزمالك يترقب رد كاراكاس الفنزويلى لتسوية مستحقات سامسون
يترقب مسئولو نادى الزمالك ، وصول رد من نظرائهم بنادى كاراكاس الفنزويلي على طلب تسوية مستحقات سامسون أكينولا مهاجم الفريق، والتى تسببت فى إيقاف قيد الزمالك خلال الأشهر الماضية.
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