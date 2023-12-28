شكرا لقرائتكم خبر عن بيريرا: سعيد بأداء الحكام فى مباراتى السوبر المحلى وفرصة للتألق قبل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر البرتغالى فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، عن رضاه بأداء الحكام في مباراتي السوبر المحلي بين الأهلي وسيراميكا، وفيوتشر وبيراميدز.

وقال بيريرا في لقاء مع قناة "أون تايم سبورتس": "سعيد بإقامة المباريات هنا في الإمارات، وراضٍ عن أداء الحكام في المباراتين التي لعبت".

وأضاف بيريرا: "بطولة السوبر المحلى فرصة كبيرة للاعبين في الظهور بشكل رائع والإعلان عن أنفسهم".

وأوضح بيريرا: "تحدثت مع الحكام قبل بطولة السوبر وقلت لهم استمتعوا بإدارة المباريات ويجب أن تكونوا هادئين، وفرصة التألق قبل بطولة أمم أفريقيا فى كوت ديفوار".