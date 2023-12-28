شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 12 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 27 / 12 / 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها محمد عادل حكما لنهائى السوبر والبنا لمواجهة تحديد المركز الثالث.

رسميًا.. محمد عادل حكما لنهائى السوبر والبنا لمواجهة تحديد المركز الثالث

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم مواجهة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي وفيوتشر للحكم محمد عادل، بينما يقود محمود البنا مواجهة تحديد صاحب المركز الثالث بين بيراميدز وسيراميكا.

مؤتمر صحفى لفيتوريا السبت للكشف عن تفاصيل معسكر الاستعدادا لكأس أمم أفريقيا

أكد محمد غرابة مدير منتخب مصر أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم سيعقد مؤتمراً صحفيا في الثانية ظهر يوم السبت المقبل للإعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب الذي ينطلق ٢ يناير المقبل استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق 13 يناير المقبل .

مران الأهلى الختامى استعدادًا لمباراة فيوتشر.. محاضرة من كولر.. وتدريبات بدنية مكثفة

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي الذي أقيم على أحد الملاعب الفرعية كريكت باستاد محمد بن زايد، من أجل الاستعداد لمباراة فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

كولر يحذر لاعبى الأهلي من استمرار أزمة إهدار الفرص أمام فيوتشر

حرص مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على تحذير لاعبي الفريق الأحمر من استمرار مسلسل إهدار الفرص السهلة أمام مرمى الخصم في مباراة مودرن فيوتشر غدا الخميس، في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، كما حدث في المباريات الماضية.

البطل يحصل على 250 ألف دولار.. تعرف على قيمة جوائز السوبر المصرى

يتنافس فريقا الأهلى ومودرن فيوتشرعلى 250 ألف دولار القيمة المالية للفائز ببطولة السوبر قبل اللقاء المرتقب الذى يجمع بينهما غداً الخميس على ملعب محمد بن زايد في نهائي كأس السوبر المصري.

تأكيدًا لليوم السابع.. خالد جلال يرحل عن فاركو رسميًا

قدم خالد جلال المدير الفني لفريق فاركو استقالته من تدريب الفريق بعد تراجع النتائج وفشل الفريق من تحقيق سوى انتصار واحد معه منذ توليه المهمة.

الزمالك يفتح ملف تجديد عقود 7 لاعبين فى يناير

يفتح مسئولو نادى الزمالك ملف تجديد عقود اللاعبين التي تنتهى آخر الموسم بداية من يناير المقبل، خاصة أن إدارة القلعة البيضاء أجلت هذا الأمر طوال الفترة الماضية، من أجل استغلال فترة التوقف الدولى لإسدال الستار عليه نهائياً.

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