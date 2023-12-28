شكرا لقرائتكم خبر عن علاء ميهوب: طموحنا الفوز بكأس السوبر المحلى وحظوظنا موجودة أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد علاء ميهوب، مدير الكرة بنادى مودرن فيوتشر، أن الفريق استعد بشكل قوى وسيقاتل من أجل التتويج بلقب السوبر المحلي لأول مرة في تاريخه بعد كأس رابطة الأندية المحترفة.

وقال علاء ميهوب في لقاء مع قناة أون تايم سبورتس: "طموحنا الفوز بكأس السوبر المحلي، ونتمنى التتويج بهذه البطولة من أجل كتابة تاريخ جديد في مواجهة الأهلي صاحب الإنجازات الكبيرة".

وأضاف مدير الكرة بفيوتشر: "سنقاتل من أجل الفوز بالمباراة، لاستكمال ما نقدمه من مستويات مميزة في الدوري، وكذلك في بطولة الكونفدرالية وباقي خطوة على التأهل ونسير بشكل جيد في البطولة".

واختتم فريق مودرن فيوتشر تدريباته مساء اليوم الأربعاء على الملعب الفرعي لاستاد الكريكيت بأبو ظبي، استعدادًا لمواجهة الأهلي غداً بنهائي كأس السوبر المصري.

ويواجه مودرن فيوتشر نظيره النادي الأهلي غداً الخميس في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والتاسعة بتوقيت الإمارات، في نهائي بطولة كأس السوبر المصري بشكلها الجديد، على ملعب استاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. ويغيب عن لقاء الغد ثنائي الفريق عمر كمال ومحمد فاروق للإصابة.