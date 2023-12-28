الامارات | الكعبي يعلن اليوم بدء العد التنازلي لانطلاق سباق زايد الخيري في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، مؤتمراً صحافياً اليوم، بمستشفى الناس في العاصمة المصرية القاهرة، لإعلان اكتمال الاستعدادات، وبدء العد التنازلي لانطلاق النسخة الثامنة من سباق زايد الخيري بمصر، الذي سيقام صباح السبت المقبل في العاصمة الإدارية الجديدة (50 كم من القاهرة)، برعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وستحضر المؤتمر سفيرة الإمارات لدى مصر مريم الكعبي، وممثلون عن مجلس أبوظبي الرياضي، و«الهلال الأحمر الإماراتي»، وإدارة مستشفى الناس التي ستكون إحدى المؤسسات المستفيدة من ريع السباق الخيري.

وأعلنت اللجنة المنظمة أنه سيتم تخصيص العائد من سباق زايد الخيري هذا العام لمصلحة مؤسسة مصر الخير، ومستشفى الناس، وبعض المستشفيات الحكومية الأخرى، وأنه تم رفع قيمة الجوائز المخصصة للفائزين إلى 10 ملايين جنيه مصري، توزع على 10 آلاف متسابق ومتسابقة في الفئات المختلفة، فضلاً عن 100 رحلة عمرة زوجية (لشخصين) من الفائزين بالسحب الذي سيقام على هامش السباق.

وأكد الفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي، أنه تم اعتماد فئات الجوائز المتباينة ليستفيد منها 3900 متسابق في مسافة الـ10 كم، و3900 متسابقة في المسافة

نفسها، و880 متسابقاً على الكراسي المتحركة لمسافة 5 كم، ومثلها للسيدات، و20 متسابقاً على الكراسي المتحركة للمحترفين، ومثلها للمحترفات لمسافة 5 كم، و200 متسابق من قصار القامة الرجال، ومثلها من قصيرات القامة السيدات.