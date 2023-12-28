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الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

برايتون - توتنهام 23:30

أرسنال - وست هام 00:15

كأس السوبر المصري

سيراميكا - بيراميدز 17:00

الأهلي - فيوتشر 21:00

الدوري السعودي

الاتفاق - الحزم 19:00

الرياض - ضمك 19:00

الدوري المغربي

الفتح - يوسفية برشيد 19:00

الرجاء - اتحاد طنجة 19:00

شباب المحمدية - نهضة بركان 21:00

المغرب التطواني - الرياضي التوركي 23:00

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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