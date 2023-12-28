الامارات | مباريات اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإنجليزي
برايتون - توتنهام 23:30
أرسنال - وست هام 00:15
كأس السوبر المصري
سيراميكا - بيراميدز 17:00
الأهلي - فيوتشر 21:00
الدوري السعودي
الاتفاق - الحزم 19:00
الرياض - ضمك 19:00
الدوري المغربي
الفتح - يوسفية برشيد 19:00
الرجاء - اتحاد طنجة 19:00
شباب المحمدية - نهضة بركان 21:00
المغرب التطواني - الرياضي التوركي 23:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App