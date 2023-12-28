الامارات | بني ياس سيفعّل بند شراء اللاعب تاولانت سيفيري من بولتافا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس نادي فورسكلا بولتافا الأوكراني، أوليغ ليساك، أن شركة نادي بني ياس لكرة القدم ترغب خلال الأشهر الستة المقبلة، في تفعيل بند شراء الجناح الألباني تاولانت سيفيري، الذي كان قد انتقل إلى صفوف «السماوي» بداية الموسم الجاري بعقد إعارة لمدة عام واحد.

وقال أوليغ ليساك في تصريحات لصحيفة «سبورت أرينا» الأوكرانية: «بحسب اللاعب تاولانت يمكنني القول إن نادي بني ياس سيفعّل البند الموجود في العقد معنا. سيتم تنفيذ هذا القرار خلال الأشهر الستة المقبلة، لكن بالتأكيد لن نحصل على كل أموال العالم».

وكان سيفيري انتقل في يونيو الماضي إلى صفوف بني ياس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادماً من نادي فورسكلا بولتافا الأوكراني الذي يرتبط معه بعقد حتى يونيو 2025، وقد جنى النادي الأوكراني فوائد مالية من إعارة اللاعب، وفي المقابل يستفيد بني ياس فنياً من الصفقة.

وذكرت الصحيفة الأوكرانية أن الموهبة الألبانية، تاولانت سيفيري، لن يعود مجدداً إلى الدوري الأوكراني في المستقبل القريب، لكن في المقابل فإن ناديه فورسكلا بولتافا، سيكون قادراً على أن يكسب مالياً.

وشارك الدولي الألباني مع بني ياس أساسياً في جميع المباريات الـ12 وسجل فيها ستة أهداف وصنع هدفاً، كما قدم 11 تمريرة مؤثرة، وخاض مباراتين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي سجل فيها هدفاً واحداً.

ومنذ يونيو الماضي أصبح سيفيري الجناح الأيسر الأساسي للمنتخب الألباني، وقد سجل ثنائية في مواجهة منتخب بلاده أمام جمهورية التشيك (3:0)، وهو ما ساعد بشكل مباشر في التأهل إلى نهائيات أمم أوروبا التي تستضيفها ألمانيا منتصف العام المقبل.

وسيظهر لاعب بني ياس مع منتخب بلاده في البطولة الأوروبية، وقد كانت القرعة أوقعت ألبانيا في «مجموعة الموت»، إذ ستفتتح مشوارها بمواجهة إيطاليا في 15 يونيو، وتواجه كرواتيا في الجولة الثانية في 19 من الشهر ذاته، وتختتم مرحلة المجموعات بمواجهة من العيار الثقيل أيضاً أمام إسبانيا يوم 24.

ويحتل بني ياس المركز الثامن في ترتيب فرق دوري أدنوك للمحترفين برصيد 16 نقطة.

• أوليغ ليساك: سيتم تنفيذ هذا القرار خلال الأشهر الستة المقبلة.