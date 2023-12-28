الامارات | نصف نهائي كأس «العام الجديد» للبولو ينطلق اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، اليوم، على ملاعب نادي غنتوت للبولو، مباراتي الدور قبل النهائي لكأس «العام الجديد» التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس النادي، وبدعم مجلس أبوظبي الرياضي.

وتجمع المباراة الأولى بين فريقي «لامار بولو» بقيادة ريان العجاجي، وسلمان بن هيف، وناصر الشامسي، و«نون بولو» بقيادة راشد العبار، ومصعب الونداوي، ونافيس.

وتشهد المباراة الثانية مواجهة قوية بين فريقي «أبوظبي بولو» بقيادة فارس اليبهوني، ومحمد خالد وتوماس، و«غنتوت بولو» بقيادة يوسف بن دسمال والكسندر وميغيل.

وكانت الجولة الافتتاحية للبطولة انطلقت أول من أمس، وشهدت فوز فريق «أبوظبي بولو» على «لامار بولو» بنتيجة 6-3، و«نون بولو» على «غنتوت بولو» بنتيجة 5.5 -5.

ويلتقي الفائزان بالدور نصف النهائي، في المباراة الختامية للبطولة المقررة إقامتها يوم بعد غدٍ السبت على ملعب سلطان بن زايد للبولو، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين في لقاء الغد.