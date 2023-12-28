الامارات | طاقم تحكيم إماراتي بقيادة المرزوقي يدير «السوبر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد كرة القدم تعيين طاقم تحكيم إماراتي لإدارة مباراة كأس السوبر الإماراتي، التي ستقام يوم غدٍ بين شباب الأهلي والشارقة على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، إذ يقود المباراة حكم الساحة سلطان عبدالرزاق المرزوقي، ويضم طاقم التحكيم المساعدين سعيد المرزوقي ومحمد غليطة، بجانب نواف الزيودي حكماً رابعاً، وعيسى خليفة حكماً للفيديو وعامر القادري حكم فيديو مساعداً.

يذكر أن سلطان عبدالرزاق يعد من أبرز الحكام في الدوري الإماراتي، ويتميز بالخبرة الطويلة في إدارة المباريات المهمة.