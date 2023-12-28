الامارات | مباراتا المنتخب أمام قيرغيزستان وعُمان بحضور الجماهير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا اتحاد كرة القدم الجماهير إلى الحضور مجاناً للمباراتين الوديتين اللتين سيخوضهما المنتخب الوطني أمام منتخب قيرغيزستان في 30 الجاري على استاد محمد بن زايد، وأمام منتخب عُمان في السادس من يناير المقبل على استاد آل نهيان، كما دعا وسائل الإعلام كافة لحضور هاتين المباراتين، بهدف الوقوف خلف اللاعبين ومساندتهم قبل السفر إلى الدوحة للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في قطر من 12 يناير إلى 10 فبراير المقبلين.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد الظاهري، في بيان صحافي، إن الدعم الجماهيري والإعلامي للمنتخب خلال هذه الفترة مهم جداً، خصوصاً مع بدء العد التنازلي لانطلاق البطولة.