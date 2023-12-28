الامارات | أحمد بن محمد يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، في المكتب التنفيذي بأبراج الإمارات، رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية باتوشيغ باتبولد، حيث تناول اللقاء بحث سبل التعاون والعلاقات الثنائية، وتعزيز مسيرة الحركة الأولمبية في البلدين.

وشهد اللقاء استعراض أبرز المستجدات على الساحة الرياضية، وفي مقدمتها دورتا الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة للشباب في غانغ وون بكوريا الجنوبية، المقرر انعقادها في يناير المقبل، كأول دورة ألعاب أولمبية شتوية للشباب تقام في قارة آسيا، إضافة إلى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي ستقام في باريس صيف العام المقبل 2024.

كما تخللت اللقاء نبذة تعريفية مختصرة عن دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي ستستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 16 أبريل إلى 2 مايو من العام المقبل، وما تمثله من محطة مهمة للتنافس والاستعداد للمحافل الرياضية الكبرى، التي يشارك فيها الرياضيون من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.

وتناول اللقاء استعراض أهم البرامج والندوات التدريبية والمبادرات التي أقيمت خلال الفترة الماضية، والتي نظمها المجلس الأولمبي الآسيوي للجان الأولمبية الوطنية بقارة آسيا.

وأعرب رئيس اللجنة الأولمبية المنغولية باتوشيغ باتبولد، عن سعادته بلقاء سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وبحث أوجه التعاون المشترك وسبل بناء شراكات جديدة مع اللجنة الأولمبية الوطنية، نظراً للمقومات المميزة، والإمكانات الهائلة التي تمتلكها دولة الإمارات على صعيد البنية التحتية الرياضية والمنشآت والمرافق المختلفة، التي تجعل منها خياراً مفضلاً للعديد من الدول والجهات الرياضية، لإقامة المعسكرات وفترات الإعداد قبل خوض غمار الاستحقاقات على الصعد كافة.

حضر اللقاء نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مطر الطاير، والسفير فوق العادة مفوض منغوليا لدى دولة الإمارات أودونباتار شيغيخو، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم.