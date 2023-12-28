رئيس نادي سموحة يكشف حقيقة ضم عبد القادر وصلاح محسن من الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة سر تألق حسام حسن مع الفريق السكندري وحققة طلب ضم ثنائي النادي الأهلي أحمد عبد القادر و صلاح محسن خلال موسم الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

قال فرج عامر في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "حسام حسن لاعب مميز وعندما حصل على فرصة كاملة أظهر قدراته الحقيقية".

وأضاف:"لدينا خطة لتدعيم الفريق في يناير وسنبيع لاعبين مع الحفاظ على القوام الأساسي".

وأشار: "مروان حمدي وصلاح محسن وأحمد عبد القادر الثلاثي صنع نجوميته في سموحة وأتمنى أن يكونوا موجودين ولكن الثلاثي هناك ظروف تمنع وجودهم".

فرج عامر: أتمنى احتراف زيزو وعبد المنعم وعطية

واختتم رئيس نادي سموحة: " أتمنى احتراف اللاعبين المصريين المتألقين سواء أحمد سيد زيزو أو محمد عبد المنعم أو مروان عطية، حيث أن ذلك سيكون مفيدًا بشكل كبير للمنتخب وسيساهم في تطوير الكرة المصرية ".