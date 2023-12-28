مانشستر سيتي يقلب الطاولة على إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق مانشستر سيتي في قلب الطاولة على إيفرتون وتحويل تأخره بهدف للفوز بثلاثية في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر- جون ستونز- مانويل أكانجي- ناثان آكي.

الوسط: ماتيوس نونيس- فيل فودين- رودري.

الهجوم: برناردو سيلفا- جوليان ألفاريز- جاك جريليش.

سجل جاك هاريسون هدف إيفرتون الوحيد في الدقيقة 29 من الشوط الأول، وحاول بعدها السيتي إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة لكنه لم يتمكن من هز شباك أصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني تمكن الفريق السماوي من قلب الطاولة على أصحاب الأرض بثلاثية سجلها فيل فودين و جوليان ألفاريز من ضربة جزاء وبرناردو سيلفا في الدقائق 53 و 64 و 86 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار رفع فريق مانشستر سيتي رصيده إلى النقطة 37 ليرتقي إلى المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد إيفرتون عند 16 نقطة في المركز السابع عشر بجدول البريمييرليج.