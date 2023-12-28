شوبير يكشف موعد إعلان الاهلي عن أولى صفقاته الشتوية

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موعد إعلان النادي الاهلي، عن أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوفه في الموسم الجاري.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر برنامجه التلفزيوني على قناة “أون تايم سبورت”، إن الاهلي أنهى تعاقده مع أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح شوبير أن النادي الاهلي سيكشف عن أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي يوم الأحد أو الاثنين المقبل، دون الكشف عن هوية اللاعب.

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وفي سياق آخر، أنهى الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام نظيره فيوتشر في كأس السوبر المصري.

وستقام مباراة الاهلي ضد فيوتشر، اليوم الخميس، في نهائي السوبر المصري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

والجدير بالذكر أن الاهلي تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدف وحيد.