مهاجم فلسطيني يقترب من الاهلي في يناير

استقر مارسيل كولر لامدير الفني للنادي الاهلي على أولى صفقات المارد الأحمر في موسم الانتقالات الشتوية القادمة.

يسعى النادي الاهلي لتدعيم صفوفه بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي خاصةً في مركز الهجوم في ظل عدم ظهور الفرنسي انتوني موديست بالمستوى المطلوب.

وأكد الإعلامي محمد شبانة أن الاهلي يستهدف ضم صفقة قوية من الدوري السويدي في يناير.

أقرأ أيضاً- شوبير يكشف موعد إعلان الاهلي عن أولى صفقاته الشتوية

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس”: “هناك تقارير تحدثت عن رغبة الاهلي في ضم المهاجم وسام أبوعلي، مهاجم فريق سيريس السويدي خلال فترة الانتقالات الشتوية”.

وتابع: “الاهلي يرغب في تحقيق مكاسب فنية، حيث سيتم قيد وسام أبوعلي كلاعب مصري، لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية”.

وواصل: “هناك رغبة لدى نادي الوكرة القطري في التعاقد مع أحمد عبدالقادر على سبيل الاعارة خلال شهر يناير المقبل وحتى نهاية الموسم الجاري”.

كما أكد شبانة على اقتراب أليو ديانج من الرحيل عن القلعة الحمراء في ظل اعتماد مارسيل كولر على أحمد نبيل كوكا وابتعاد المالي عن المشاركة في المباريات.