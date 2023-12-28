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رباعي فيوتشر يغيب عن مواجهة الاهلي في نهائي السوبر المصري

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بيراميدز ضد فيوتشر - كأس السوبر المصري

بيراميدز ضد فيوتشر - كأس السوبر المصري

ينتظر فريق مودرن فيوتشر مواجهة حاسمة أمام نظيرة النادي الاهلي في نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.

يلتقي الاهلي مع مودرن فيوتشر مساء اليوم الخميس في نهائي السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية .

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ويعاني فيوتشر من العديد من الغيابات في صفوفه أبرزها عمر كمال عبد الواحد الظهير الأيمن، بسبب أجهاد في عضلات الساق اليمنى.

كما يغيب عن الفريق محمد فاورق بسبب تعرضه للإصابة خلال مباراة بيراميدز، ومحمد عبدالسلام، فيما سيغيب عن مواجهة الاهلي ناصر ماهر لأسباب فنية.

وكان فيوتشر قد تأهل إلى النهائي بعد تخطي بيراميدز بركلات الترجيح المثيرة، فيما تأهل الاهلي بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد.

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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