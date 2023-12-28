سيد عبد الحفيظ يحذر الاهلي من جنش في نهائي السوبر ويشيد بـ إمام عاشور

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي، رسالة تحذيرية للفريق من حارس مرمى فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري.

وتحدث عبد الحفيظ، عن المواجهة المرتقبة بين الاهلي وفيوتشر، في نهائي كأس السوبر المصري، والتي ستقام اليوم الخميس.

وستنطلق أحداث مباراة الاهلي ضد فيوتشر، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

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وقال سيد عبد الحفيظ، في تصريحات تلفزيونية، إنه في حال وصل الاهلي لركلات الترجيح في المباراة، يجب ألا يلعب الفريق في المرمى الأيمن.

وتابع مدير الكرة السابق بالنادي الاهلي:”جنش قاري على المرمى الأيمن، وفي كأس السوبر 2016، الفريق لعب أمام الزمالك في نفس المرمي، وكان حارس فيوتشر الحالي، حينها متألق”.

وعن إمام عاشور، قال عبد الحفيظ، إن شخصية الاهلي ظهرت في الانطلاقة الأخيرة له في مباراة سيراميكا كليوباترا.

واختتم:”إمام عاشور، خاض كل مباريات الفريق في كأس العالم للأندية في فترة زمنية قليلة، ثم يقوم بانطلاقة قوية في الدقيقة 94، ما فعله يظهر شخصية الاهلي”.