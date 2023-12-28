ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتصار مانشستر سيتي وتشيلسي

يستعرض لكم موقع “كورة 365″، ترتيب الدوري الإنجليزي لموسم 2023-2024، بعد الفوز الذي حققه مانشستر سيتي وتشيلسي.

ولعب تشيلسي ضد نظيره كريستال بالاس، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ونجح تشيلسي في تحقيق فوزًا قاتلًا على حساب نظيره كريستال بالاس بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ليخطف 3 نقاط ثمينة.

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وتمكن مانشستر سيتي من قلب الطاولة على نظيره إيفرتون، وتحويل تأخره بهدف إلى الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.

وأحرز ثلاثية مانشستر سيتي، فيل فودين في الدقيقة 53، ثم جوليان ألفاريز في الدقيقة 64، يليه برناردو سيلفا في الدقيقة 86.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، يليه آرسنال في الوصافة برصيد 40 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- ليفربول 42 نقطة

2- آرسنال 40

3- أستون فيلا 39

4- مانشستر سيتي 37

5- توتنهام هوتسبير 36

6- مانشستر يونايتد 31

7- وست هام يونايتد 30

8- نيوكاسل يونايتد 29

9- برايتون 27

10- تشيلسي 25

11- وولفرهامبتون 25

12- بورنموث 25

13- فولهام 21

14- برينتفورد 19

15- كريستال بالاس 18

16- نوتينجهام فورست 17

17- إيفرتون 16

18- لوتون تاون 15

19- بيرنلي 11

20- شيفيلد يونايتد 9.