خلاف بين الشناوي والاهلي قبل نهائي السوبر المصري

نشب خلاف بين محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومجلس إدارة القلعة الحمراء قبل نهائي كأس السوبر المصري.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي لمواجهة نظيرة مودرن فيوتشر مساء اليوم الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ستاد محمد بن زايد.

كشف الإعلامي إسلام صادق عن وجود أزمة بين محمد الشناوي وإدارة الاهلي بسبب إمام عاشور.

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وقال إسلام صادق في تصريحات عبر برنامج “البريمو”: “رشح أحد رعاة النادي الأهلي محمد الشناوي حارس مرمى المارد الأحمر لتصوير الإعلان الخاص به مقابل 5 مليون جنية عقب انتهاء منافسات السوبر المصري”.

وتابع: “تفاجئ محمد الشناوي برفض الإدارة وترشيح اسم إمام عاشور لتصوير الإعلان بدلاً منه”.

واضاف: “قرر حارس مرمى الفريق التحدث مع الإدارة عقب السوبر لحل أزمة إعلان الراعي الجديد”.