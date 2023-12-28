كريم شحاتة: اختلاف الآراء في الأهلي سبب تأخر إتمام صفقة عمر كمال عبد الواحد

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة، إن عمر كمال عبدالواحد لاعب فريق مودرن فيوتشر، أنهى اتفاقه للانضمام إلى النادي الأهلي منذ حوالي شهر مضى.

وأضاف "حسن"، خلال تقديمه عبر برنامج "كورة كل يوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم الأربعاء، أن عمر كمال اتفق مع الأهلي على كل شئ، لكن إدارة النادي الأهلي لم تنهي الصفقة حتى الآن.

وأوضح أن تأخر إتمام الصفقة بسبب تباين بعض الآراء داخل شركة الكرة ولجنة التخطيط بأن اللاعب سنه 30 عاما، وسينتهي عقده مع نهاية الموسم الجاري، ويمكن إتمام صفقة تبادلية بإنتقال الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد إلى فيوتشر بدلًا من دفع مبلغ مالي.

وأكد أن عمر كمال يمتلك أكثر من عرض أبرزهم من الزمالك وبيراميدز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لافتًا إلى أن إدارة الأهلي تنتظر فتح أبواب الانتقالات الشتوية لحسم بعض الملفات الهامة مع مارسيل كولر المدير الفني.

واختتم:"هناك اجتماع سيحدث مع مجلس إدارة النادي الأهلي الفترة المقبلة مع لجنة الكرة وكولر بشأن مناقشة بعض الأمور التي تخص دعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

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