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أحمد شوبير: الأهلي سوف يعلن عن أولى صفقاته الجديدة الأسبوع المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي أحمد شوبير، إن النادي الأهلي سوف يعلن عن أولى الصفقات الشتوية لفريق كرة القدم الأسبوع المقبل.

وأضاف "شوبير"، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "ملعب اون تايم"، المذاع عبر "أون تايم سبورتس"، أن الأهلي سيعلن عن أول صفقاته الجديدة في يناير الأحد أو الإثنين المقبل.

وتقام غدًا الخميس مباراة نهائي كأس السوبر المصري بين الأهلي ومودرن فيوتشر، في تمام الساعة السابعة مساءً.

وكان الأهلي توج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية بعد الفوز على فريق أوراوا ريدز دايموند بأربعة أهداف مقابل هدفين، في البطولة التي أقيمت في المملكة العربية .

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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