مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - يشهد اليوم الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري عددًا من المباريات القوية والمثيرة، ينتظرها عشاق الكرة المستديرة، في مختلف المسابقات المحلية والأوروبية والعربية.

وتنتظر جماهير الأهلي نهائي كأس السوبر المصري الذي يجمع فريقي الأهلي ضد مودرن فيوتشر، بينما يلعب بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث والرابع.

وتقام غدًا مباريات قوية في نهاية "البوكسينج داي" في الدوري الإنجليزي، أبرزها الأرسنال ضد ويست هام يونايتد.

وإليكم جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس:

مباريات كأس السوبر المصري

الأهلي x مودرن فيوتشر - 3:00 بتوقيت القاهرة - OnTime sports.

بيراميدز x سيراميكا كليوباترا - 7:00 بتوقيت القاهرة - OnTime sports.

مباريات الدوري الإنجليزي

برايتون x توتنهام - 9:30 بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 2.

أرسنال x وست هام - 10:15 بتوقيت القاهرة - beIN Sports HD 1.

مباريات الدوري السعودي

الاتفاق x الحزم - 5:00 بتوقيت القاهرة - SSC HD.

الرياض x ضمك - 5:00 بتوقيت القاهرة - SSC HD.

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