هاني حتحوت: انقسام داخل إدارة الزمالك بشأن استمرار معتمد جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الإعلامي هاني حتحوت، إن هناك حالة انقسام داخل مجلس إدارة نادي الزمالك بشأن استمرار معتمد جمال المدير الفني المؤقت لفريق كرة القدم بالقلعة البيضاء.

وأوضح "حتحوت"، خلال برنامج "الماتش"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنه هناك اتجاهان داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، لأنه هناك أصوات تطالب بضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي قوي خلال فترة التوقف الدولي، بسبب مشاركة منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وأضاف أن الاتجاه الثاني يدعم استمرار معتمد جمال في منصبه، بسبب صعوبة توفير راتب المدير الفني الأجنبي، وتوفير أي سيولة مادية من العملة الصعبة لحل أزمة القيد، خاصة وأن فريق كرة القدم يسير بخطى جيدة مع معتمد جمال في بطولة الدوري وكأس الكونفيدرالية.

وأكد أن لاعبي الزمالك طالبوا باستمرار معتمد جمال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن مجلس إدارة الزمالك تلقى العديد من السير الذاتية من مدربين أجانب، من ضمنهم السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك.

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